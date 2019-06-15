День национального спасения - это день, четко и жестко разделивший историю Азербайджана на до и после. 15 июня 1993 года ознаменовало окончание периода разрухи, хаоса. Именно с этого дня наша страна перешла на путь стабильности и развития. Все это стало возможным благодаря гению Гейдара Алиева.

В сегодняшнем Азербайджане - стабильном, безопасном, развивающемся - трудно себе представить анархию, граничащую с хаосом, пасущихся на бакинском бульваре коров и беспросветно пустующие прилавки магазинов. И все это в сопровождении угрозы гражданского противостояния и ежедневных позорных сводок с карабахского фронта, выматывающих нервы и лишающих людей последней надежды на будущее.

Таким оно было, это "до". Это был совсем другой мир, но о нем стоит помнить, чтобы лучше осознавать, перед какими угрозами и рисками стояла наша страна.

9 июня 1993 года по настойчивому требованию азербайджанского народа в Баку из Нахчывана приехал Гейдар Алиев. 15 июня того же года он был избран председателем Милли Меджлиса. Сегодня этот день называется днем национального спасения, потому что Гейдар Алиев действительно спас Азербайджан.

Вернувшись к власти, Общенациональный лидер приступил к осуществлению своей исторической миссии по избавлению страны от хаоса, гражданского противостояния, угрозы потери независимости. Осуществление этой миссии строилось на трех мощных факторах: вера народа в Гейдара Алиева, сила самой личности Общенационального лидера и его безграничная любовь к своему народу и Азербайджану.

Каким он застал Азербайджан, который оставил процветающим в начале 80-х, переходя на работу в Москву?

Страна напоминала тяжело больного. Причиной сложившейся ситуации была преступная некомпетентность правительства НФА-Мусават, отсутствие внятной системы государственного управления и поддержки народа. Большую угрозу представляли неподконтрольные властям многочисленные вооруженные группировки, действовавшие в стране в начале 1993 года и под предлогом войны с армянскими оккупантами занимавшиеся разборками друг с другом и борьбой за власть. Бездарное и не имеющее никакого авторитета в народе руководство молодой страны не контролировало ситуацию, в связи с чем сложились предпосылки для братоубийственной гражданской войны, подняли голову сепаратисты на юге и на севере республики.

Благодаря безграмотному руководству тандема НФА-Мусават в 1993 году все сферы жизнедеятельности страны пребывали в критическом состоянии и сама независимость Азербайджана находилась под серьезной угрозой.

А чего можно было ожидать от властей, главой парламента которых являлся младший научный сотрудник, которому в течение 11 лет не удалось защитить диссертацию на простенькую тему? Многие также помнят тот позор, который приходилось переживать гражданам Азербайджана, наблюдая за зарубежными встречами тогдашнего премьер-министра. Этот деятель, до того, как ему был поручен пост госсекретаря, а потом и премьера, занимался мелкой торговлей. И вот эти люди управляли страной и якобы боролись с армянской агрессией!

Не удивительно, что на уровне представителей власти шло открытое присвоение и продажа за рубеж государственного имущества, грабежи и мародерство стали обычным явлением. Или такой факт: при том, что процесс приватизации в стране еще не начался, новоиспеченными чиновниками было присвоено более 3 тысяч служебных автомобилей. Резервный жилой фонд был нещадно разграблен уже в первые месяцы власти НФА, причем известно, что во многих случаях квартиры переходили к любовницам новых так называемых "беков".

Еще более страшными последствиями обернулась некомпетентность и преступные наклонности руководителей силовых структур. На министре обороны, в прошлом обычном учителе физики, лежит ответственность за сдачу Шуши и Лачина. Он виновен в параличе армии, которую пытался использовать в политических процессах, бросая вызов главе парламента и президенту.

Еще более неадекватен был министр внутренних дел, взявший вседозволенность за основу своей работы. Известен случай, когда им в прямом эфире был избит оппозиционер, и министр, разумеется, не понес за это никакой ответственности. Интересно, что, лишившись поста, бывший министр перешел в оппозицию и 4 июня 1993 года, как раз в день начала вооруженного мятежа в Гяндже, назначил в Баку митинг против НФА.

Поддерживать беззаконие и атмосферу страха помогала созданная безо всяких правовых основ так называемая "экологическая" и "муниципальная" полиция. Вместо поддержки правопорядка эти искусственные подразделения занимались рэкетом в интересах главы МВД. При попустительстве и при поддержке правоохранительных органов в стране царил хаос, ломались морально-нравственные традиции и нормы. Любой гражданин мог быть незаконно и безо всяких оснований арестован по указанию министра внутренних дел. При этом известно, что глава МВД освободил и вооружил 700 уголовников, которых использовал в своих целях.

Внешнюю политику успешно громил еще один "экспонат" - министр иностранных дел, младший научный сотрудник, физик по специальности, лицо, не имевшее никакого дипломатического опыта и не знавшее ни одного иностранного языка. Созданный им дипломатический корпус был также безграмотен и некомпетентен, что сразу сказалось на авторитете Азербайджана и вылилось в несерьезное и даже насмешливое отношение к нему на мировой арене.

В то время как азербайджанские районы захватывались Арменией один за другим, партии, формировавшие власть, занимались грызней друг с другом. За первенство грызлись НФА, Мусават, "Боз гурд" и прочие группировки. Министр внутренних дел и спикер парламента открыто высказывали свои претензии на президентский пост, подконтрольные им СМИ вели по их указке кампании против тогдашнего президента Эльчибея. А сторонник последнего Али Керимли на страницах своих СМИ высмеивал премьер-министра и спикера, открыто обвиняя их в предательстве.

Сам же Эльчибей не имел ни малейшего представления о ситуации в стране, о положении на фронте, хотя якобы был Верховным главнокомандующим. Он совершенно не контролировал своих министров и не имел ни малейшего представления об управлении страной, да еще находящейся в состоянии войны с Арменией.

Тандем НФА-Мусават продержался у власти всего год, но этот год чуть не уничтожил независимый Азербайджан. Рухнула экономика, социальная политика была сведена к нулю, в стране царил хаос и самоуправство, были оккупированы Арменией значительные территории.

До падения в пропасть оставался всего один шаг, и тогда народ потребовал возвращения в Баку Гейдара Алиева, который находился в Нахчыване и был в опале у "фронтовых" властей. После драматического июня 1993 года даже сами власти были вынуждены умолять Гейдара Алиева о возвращении. Все понимали, что иного пути спасения страны не существует. Некомпетентное руководство, состоявшее либо из дураков, либо из авантюристов, было неспособно было справиться с ситуацией. Одно неверное движение - и республика была бы разорвана на куски.

Азербайджанский народ не напрасно надеялся на Гейдара Алиева. Одной лишь силой своего авторитета, приехав в Баку, Общенациональный лидер начал менять ситуацию. Сила его личности, его мощная энергетика и непререкаемый авторитет сразу изменили атмосферу в стране. Народ почувствовал, что теперь у него есть защита и от внешних, и от внутренних врагов.

Гейдар Алиев выполнил свою миссию - спас Азербайджан от разрушения и уничтожения. Был восстановлен порядок, положен конец грабежу и присвоению имущества граждан, заработали законы. Армия, состоявшая из разрозненных группировок, подконтрольных так называемым полевым командирам, перешла под единое управление, была внедрена воинская дисциплина. Результатом этих мер стало проведение успешной зимней кампании 1993-1994 гг. и освобождение 22 населенных пунктов, включая Горадиз и Джоджуг-Марджанлы. Огромной заслугой Гейдара Алиева можно назвать и приостановку боевых действий, подписание сторонами конфликта соглашения о прекращении огня.

Под руководством Гейдара Алиева была создана действенная система государственного управления, гражданам была возвращена вера в государство. Последнее очень важно, потому что без этой веры успешное развитие невозможно, ведь движущей силой его является именно общество.

Настоящей победой Гейдара Алиева можно назвать подписание в 1994 году "Контракта века". Пусть к этой победе был нелегким, руководству Азербайджана пришлось преодолевать мощное давление кругов, пытавшихся заставить Баку действовать в интересах своих стран. Но дипломатический гений и авторитет Гейдара Алиева как политика мирового уровня сделали свое дело - контракт был подписан на необходимых республике условиях и дал мощный толчок развитию экономики страны в целом. Активное участие в переговорах с зарубежными партнерами и в формировании "Контракта века" принимал нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанская экономика, бывшая одной из сильнейших в Союза при руководстве советским Азербайджаном Гейдаром Алиевым, начала возрождаться. Стабилизировалась и политическая ситуация. Был положен конец разрушительным попыткам государственного переворота со стороны незаконных вооруженных формирований, проведены парламентские выборы, путем референдума принята новая, прогрессивная Конституция. Активно формировались международные связи Азербайджана, страна начала процесс интеграции в мировое сообщество.

Плоды всех этих процессов, заложенных Общенациональным лидером, мы можем наблюдать сегодня воочию. Реализуются масштабные трансрегиональные проекты с участием, по инициативе и при финансовой поддержке нашей страны, Азербайджан превратился в незаменимого партнера для мировых держав. Азербайджанская экономика окрепла настолько, что сегодня уже сама республика вкладывает инвестиции в зарубежные проекты и кредитует партнеров. Нынешний Азербайджан не нуждается ни в чьей помощи и способен решать свои проблемы самостоятельно. Нет сомнения, что собственными силами азербайджанская армия, которая за 26 лет превратилась в сильнейшую армию региона, при необходимости очистит наши земли от армянских оккупантов.

И сегодня, отмечая День национального спасения, мы снова возвращаемся к событиям двадцатишестилетней давности и понимаем, что нынешних достижений страны, ее стабильности и безопасности, которыми мы гордимся, могло бы и не быть, если бы не Гейдар Алиев. Общенациональный лидер выполнил историческую миссию: он сумел спасти Азербайджан и подарить будущее всем 10 миллионам граждан нашей страны.

Лейла Таривердиева