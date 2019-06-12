10 июня в ереванском административном районе Эребуни избили, а затем нанесли ножевое ранение водителю такси, который скончался от полученных травм. В происходящее попытался вмешаться неизвестный молодой человек, который, однако, тоже получил ножевое ранение. Дело расследует СК Армении.

Газете "Айкакан жаманак" ("Армянское время") стало известно, что убитый Саргис Авагян - отец жертвы мартовских событий 2008 года Артура Авагяна, передает Day.Az.

Тяжело раненый 1 марта Авагян был официально признан пострадавшим 2 сентября 2008 года, за два дня до завершения предварительного следствия по основному делу "1 марта".

Вечером 1 марта 2008 года машина скорой помощи доставила Артура Авагяна в медцентр "Армения". Несколько дней он провел в реанимации и из-за полученных травм был не в состоянии ответить на вопросы следователей. В больнице его состояние оценили как крайне тяжелое.

Рано утром 1 марта 2008 года полиция напала на палаточный городок, в котором разместились несогласные с итогами голосования сторонники первого президента, кандидата в президенты на выборах 2008 года Левона Тер-Петросяна. По официальной версии выборы выиграл Серж Саргсян.