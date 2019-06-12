В соответствии с планом, в ротационном порядке, группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка". Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в этой миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров.