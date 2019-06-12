https://news.day.az/politics/1128421.html Азербайджан отправил миротворцев в Афганистан
Азербайджан отправил миротворцев в Афганистан
В соответствии с планом, в ротационном порядке, группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка". Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в этой миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров.
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