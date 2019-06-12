Скоординированное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией очень важно.

Это сказал представителям прессы министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после трехстронней встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Леваном Изорией в Габале, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Акар заявил, что в ходе сегодняшней встречи стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы потенциала сотрудничества.

По его словам, регион в котором находятся эти три государства, имеет большую значимость в мировых поставках таких энергоресурсов, как нефть и природный газ: "Исходя из этого, в регионе пересекаются интересы международных сил. Поэтому скоординированное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией очень важно".

По словам турецкого министра, взаимодействия в области обороны и безопасности служат интересам трех стран.

"Сотрудничество укрепляется и расширяется с каждым годом. Я уверен, что сотрудничество будет охватывать не только оборону и безопасность, но и другие области. Эти связи будут иметь важное значение и для других стран. Как отметил министр обороны Азербайджана, мы увидим результаты соглашений в области обороны в скором времени", - сказал Акар.