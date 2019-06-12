Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду принял делегацию во главе с вице-спикером Великого национального собрания Сурейя Сади Бильгич, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что этот визит окажет позитивное влияние на развитие братских отношений между двумя странами.

Сурейя Сади Билгич поблагодарил за искренний прием и с удовлетворением отметил проведенные в ходе визита встречи, особенно выделив встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями.

Стороны подчеркнули, что Парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительная конференция Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству будут способствовать развитию совместной деятельности.

Министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил деятельность парламентов с точки зрения развития дружественных отношений между двумя братскими странами, а также подчеркнул важность связи между парламентариями в рамках соответствующих международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.