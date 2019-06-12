Если в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев, по настойчивой просьбе народа не вернулся бы в Баку, не положил конец братскому противостоянию в Гяндже, независимость Азербайджана в наши дни была бы под вопросом. В то время, великий лидер ничего не побоявшись, подвергая риску свою жизнь, отправился в Гянджу. Для правильной и реальной оценки событий он лично встретился с мятежниками, а потом дал справку о гянджинском противостоянии на заседании Милли Меджлиса(парламент). Вмешательство общенационального лидера в текущие процессы немедленно дало результаты и породило в народе веру и надежду на спасение.

Об этом в среду сказал в среду Trend депутат Ханлар Фатиев, передает Day.Az.

По его словам, 26 лет назад, избрание Гейдара Алиева председателем Милли Меджлиса 15 июня стало переломным моментом в политической и социальной жизни Азербайджана:

"С того дня Гейдар Алиев взял под контроль процессы протекающие в стране и предотвратил гражданскую войну, братоубийственное противостояние. Благодаря дальновидной политике и мудрости великого лидера страна избежала хаоса и вступила на путь развития. Тот день действительно стал Днем великого спасения Азербайджана".

Депутат отметил, что Гейдар Алиев повторным приходом к власти вернул Азербайджану независимость: "После возвращения общенационального лидера во власть в течение короткого промежутка времени была восстановлена стабильность в стране, на фронте воцарилось спокойствие, был достигнут режим прекращения огня. После этого этапа началось процветание страны, Азербайджан вступил на путь развития. И сегодня наше государство, являющееся пиком деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжает развиваться и укрепляться под руководством достойного преемника гениальной личности Президента Ильхама Алиева. Нас принимают как партнера развитые государства. Спасшийся от хаоса и анархии 15 июня 1993 года Азербайджан всегда будет признателен своему общенациональному лидеру и будет чтить его память с глубоким уважением".