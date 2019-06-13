Новые власти Армении прекращают игры в демократию. Если раньше они помогали в приходе к власти, то теперь грозят ее потерей. Никол Пашинян, возможно, и сам не подозревал, как трудно будет работать. Не ожидал, что через более чем год после переворота все в Армении останется по-старому. Старыми остались и методы удержания власти, потому что по-другому в умирающей стране невозможно. Когда властям нечего предложить своему народу кроме критики предшественников и обещаний, тогда и начинается диктатура.

Председатель общественной организации "Здоровое общество" Марина Хачатрян заявила в среду, 12 июня, в полицию на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, поскольку он публично озвучивал призывы к насилию, в частности, относительно того, чтобы укладывать людей на асфальт и размазывать по стенкам.

"Иду в арабкирское отделение полиции писать заявление против Пашиняна, поскольку он публично озвучивал призывы к насилию, в частности, относительно того, чтобы укладывать людей на асфальт и размазывать по стенкам", - написала она на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Марина Хачатрян считает угрозы Пашиняна не только реалистичными, но и направленными также против нее.

В свою очередь политолог Степан Даниелян на своей странице в соцсети Facebook обратился к предлагаемому депутатом Национального Собрания Армении от фракции "Мой шаг" законопроекту, подразумевающему криминализацию оскорбления представителя власти и воспрепятствования его деятельности.

"Фактически криминализируется все то, чем всю жизнь занимался Никол Пашинян, чем занимались защитники окружающей среды, активисты в парке Маштоца, участники гражданского движения "Электрик Ереван", гражданской инициативы "Платим 100 драмов", часть которых сейчас, пока еще, находится в парламенте и правительстве.

На следующем этапе будет ужесточен закон о митингах и будут введены ограничения свободы слова.

Все это прогнозировалось, однако, представители фракции "Мой шаг" не верили, что в не столь далеком будущем этот закон будет работать против них, поскольку они снова окажутся по ту сторону баррикад.

В отличие от прежних времен, это все делается от имени народа, так что, никто в дальнейшем не сможет выразить жалобу против этих законов.

P.S. Не случайно, что продвигается новый тезис о том, что пока существует угроза контрреволюции, то необходимо отложить в сторону игру в демократию и укрепить власть", - подчеркнул политолог.

Одним словом, Никол Пашинян, спасая свою власть, делает то же, что и свергнутый им режим. Только ответственность за беззаконие он возлагает на армянское общество, действуя якобы от его имени.

Султан Керим