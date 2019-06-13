Позорная судебная грызня между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и экс-президентом Робертом Кочаряном продолжается.

Как сообщают армянские СМИ, сегодня на судебном заседании суда общей юрисдикции Еревана адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян полностью отказался от гражданского иска, представленного в отношении премьер-министра Никола Пашиняна, обязывая его принести публичные извинения.

Однако адвокат премьер-министра Геворг Гезалян, предъявил представителю Кочаряна требование о компенсации в размере 650 тысяч драмов: "Представить этот иск изначально было бессмысленно. Мой доверитель, естественно, понес расходы, как вы все знаете, источником дохода моего доверителя является его зарплата и, чтобы предотвратить дальнейшие необоснованные иски против моего доверителя, мы должны добиться того, чтобы этот вопрос был решен. Те люди, которые подадут необоснованные иски против моего доверителя, должны заплатить за это", - заявил в беседе с журналистами после заседания суда Гезалян, передает Aysor.am.

Защитники Кочаряна с этой суммой не согласны.

Суд огласит решение по данному вопросу 24 июня.

Решится суд отказать Пашиняну или нет, пока сказать трудно, но попытки премьера одержать хотя бы такую победу над непотопляемым основателем карабахского клана, выглядят не достойно занимаемого им поста.

Султан Керим