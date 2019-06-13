Азербайджанские пограничники, по традиции, на высоком уровне отмечают 26-ю годовщину Дня на­ци­о­наль­ного спасения азер­бай­джа­н­­ского народа -15 июня. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В этом году Госпогранслужба организовала грандиозное шествие с государственным флагом.

Флаг, протяженностью пять километров 100 метров, во главе с гене­ра­лами и офи­це­рами, пронесли на плечах свыше пяти ты­сяч­ пограничников.

Перед участниками марша на карабахских скакунах гордо гарцевали всадники с государственными флагами страны.

Восемь вертолетов, символизирующие восьмиконечную звезду на флаге, добавили шествию торжественности. Парад хранителей границ Азербайджана стал демонстрацией уважения светлой памяти Общенационального ли­­дера Гейдара Алиева и верности традициям го­су­дар­ствен­нос­ти.

Выступая на мероприятии, начальник Государственной пог­ранич­ной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поз­дра­вил лич­ный состав с 26-й годовщиной Дня национального спасения. Он подчеркнул, что своим возращением к власти в 1993 году по настоянию народа великий лидер Гейдар Алиев за ко­рот­кий­ период восстановил в стране стабильность, предотвратил упадок, обес­печил необратимость государственной независи­мости.