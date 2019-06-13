Азербайджанские пограничники с пятикилометровым флагом на плечах - ФОТО
Азербайджанские пограничники, по традиции, на высоком уровне отмечают 26-ю годовщину Дня национального спасения азербайджанского народа -15 июня. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу.
В этом году Госпогранслужба организовала грандиозное шествие с государственным флагом.
Флаг, протяженностью пять километров 100 метров, во главе с генералами и офицерами, пронесли на плечах свыше пяти тысяч пограничников.
Перед участниками марша на карабахских скакунах гордо гарцевали всадники с государственными флагами страны.
Восемь вертолетов, символизирующие восьмиконечную звезду на флаге, добавили шествию торжественности. Парад хранителей границ Азербайджана стал демонстрацией уважения светлой памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева и верности традициям государственности.
Выступая на мероприятии, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с 26-й годовщиной Дня национального спасения. Он подчеркнул, что своим возращением к власти в 1993 году по настоянию народа великий лидер Гейдар Алиев за короткий период восстановил в стране стабильность, предотвратил упадок, обеспечил необратимость государственной независимости.
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