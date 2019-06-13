Те, кто в первые годы независимости Азербайджана поставил страну лицом к лицу с угрозой распада, сегодня, клевеща и искажая реальность, пытаются создать у азербайджанской молодежи превратное представление о стране, которое не соответствует действительности.

Об этом сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов подчеркнул, что в Азербайджане идет поэтапное развитие.

"В значительной степени изменилась и продолжает меняться жизнь людей. Мы стоим на пороге дальнейшего великого развития. В этом году Президент Ильхам Алиев подписал много распоряжений по улучшению жизненных условий граждан. На повестке азербайджанского правительства стоит дальнейшее улучшение социального благосостояния людей", - сказал вице-премьер.