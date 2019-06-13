Сегодня в правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялось мероприятие в связи с 15 июня - Днем национального спасения, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, депутаты и другие гости.

Выступая на мероприятии, Али Ахмедов отметил, что в первые годы обретения независимости в стране царили хаос, анархия, возникла угроза потери независимости: "И единственный путь для спасения азербайджанский народ увидел в возвращении к власти Гейдара Алиева".

Вице-премьер отметил, что с приходом к власти Гейдара Алиева 15 июня 1993 года в истории Азербайджана начался новый этап: "Были устранены хаос, анархия и произвол, ликвидирован сепаратизм, создавший угрозу для раскола Азербайджана, пресечено продолжение армянской оккупации. Но самое главное - страна смогла выйти из политического и экономического кризиса, был устранен кризис власти. Независимость Азербайджана была восстановлена на прочной и надежной основе, и в стране начались масштабные реформы".

Али Ахмедов подчеркнул, что сегодня Азербайджан занимает достойное место среди сильных и современных государств: "Все эти успехи и достижения - результат возвращения Гейдара Алиева в Азербайджан 26 лет назад. Политика Общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжается и сегодня. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжает развиваться".