13 июня Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания, построенного для детского приюта "Умид йери" в поселке Бина Хазарского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., ввиду того, что старое здание детского приюта "Умид йери" не отвечало современным требованиям, Фондом Гейдара Алиева было построено новое здание.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в здании. Руководитель учреждения Нигяр Мансимова проинформировала Мехрибан Алиеву о деятельности детского приюта "Умид йери".

Было отмечено, что детский приют был учрежден в 1997 году. Здесь живут лица до 18 лет. За время пребывания в приюте им предоставляется правовая, моральная, социальная и медицинская помощь, оказывается поддержка адаптации детей в общество и получению ими образования.

Для формирования вкуса, развития талантов и способностей жителей приюта в учреждении созданы различные творческие мастерские - ковроткацкая, изобразительного искусства, прикладных работ.

Президенту Фонда Гейдара Алиева была подарена картина "Войлок", созданная с участием детей.

Двухэтажное здание учреждения рассчитано на 53 места. Новое здание позволило создать отделения для мальчиков, девочек и малолетних детей. Все комнаты оснащены современным оборудованием. В детском приюте созданы спальни, классные комнаты, кабинеты информатики, зоны развлечений и отдыха для эффективного проведения жителями своего досуга.

Затем Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась и побеседовала с обитателями детского приюта. Десятилетний Омар Мусаев отметил, что ему нравятся условия, созданные в новом здании. Он сказал, что здесь есть все возможности для получения образования, интересного проведения досуга. От имени обитателей приюта он выразил признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проделанную работу. Поинтересовавшись пожеланиями детей, президент Фонда Гейдара Алиева сказала, что снова придет в гости к жителям приюта. Мехрибан Алиева отметила, что основная обязанность детей, обеспеченных сегодня всеми необходимыми условиями, - хорошо учиться. Маленькие обитатели учреждения рассказали Первому вице-президенту о том, что любят музыку, рисование, исполнили песни.

Фонд Гейдара Алиева реализует различные проекты, связанные с детьми. Фонд, определивший благотворительность, всестороннюю заботу о подрастающем поколении, реализацию различных гуманитарных акций в качестве приоритетных направлений своей деятельности, осуществляет важные проекты для улучшения условий жизни обитателей детских учреждений столицы. Строительство нового здания для детского учреждения "Умид йери" - одна из мер, осуществленных в этом направлении.

Двор приюта благоустроен, заложена зона озеленения.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала детскому приюту "Умид йери" успехов в деятельности.