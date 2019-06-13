13 июня состоялось открытие нового здания, построенного для яслей-детского сада №11 в Ясамальском районе Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии.

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