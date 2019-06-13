Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией, возглавляемой комиссаром Директората по европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейского Союза Йоханнесом Ханом. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел, передает Day.Az.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве Азербайджана и Евросоюза во многих направлениях, в том числе, о переговорах по двустороннему соглашению, перспективах партнерства в рамках Восточного сотрудничества.

Эльмар Мамедъяров подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, последних встречах на уровне министров иностранных дел, проведенных при посредничестве Минской группы ОБСЕ , а также осуществленных ВС Армении последних провокациях. Была отмечена важность уважения международно признанных границ и устранения последствий оккупации во имя мира и безопасности в регионе.

В ходе встречи стороны также обсудили международные и региональные проблемы, представляющие обоюдный интерес.