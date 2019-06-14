https://news.day.az/politics/1128930.html Глава Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" - ВИДЕО
Глава Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеоинтервью с председателем правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбейем Гасымзаде в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли".
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