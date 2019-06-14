Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, Центробанк Азербайджана и Сбербанк Германии провели встречу с жителями Губинского района, посвященную повышению финансовой грамотности населения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Объединение.

На встрече гражданам были представлены презентации по вопросам вкладов, кредитов и гарантий, денежной политики, валютного курса, инфляции, электронного банкинга и на другие темы. Жители были проинформированы и о тренингах "Yığım oyunu" в рамках проекта "Повышение финансовой грамотности населения", реализуемого Общественным объединением "Региональное развитие" и Сбербанком Германии, а также о созданном Центробанком "Портале финансовой грамотности" https://bizimpullar.az/

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