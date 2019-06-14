Руководитель фракции "Процветающая Армени" Гагик Царукян не явился на допрос в Следственный комитет Армении. Более того, как передают источники Aysor.am, он порвал повестку о вызове на допрос после того, как она была вручена ему полицейским.

Корреспондент Aysor.am попытался получить информацию о причинах отказа явиться в следственный орган у пресс-секретаря председателя партии "Процветающая Армения" Иветы Тоноян, однако она не отвечала на звонки.

Ранее, Aysor.am писал о том, что Гагик Царукян вызван на допрос в Следственный комитет Армении в связи с высказываниями об имевшем место поджоге автомобиля руководителя одного из предвыборных штабов кандидата в мэры от партии "Гражданский договор" накануне выборов в Абовяне.

Он в частности заявил в беседе с журналистами: "Если этот инцидент не будет разоблачен, значит, наши правоохранительные органы не на своем месте. Дело должно быть раскрыто и виновные должны покинуть Абовян. "Мутиловщиками" являются именно те, кто идет на такие шаги. Это сфабрикованное дело. Премьер-министр должен потребовать, чтобы это дело было раскрыто".

Газета "Грапарак" пишет, что в "Процветающей Армении" говорят, что знают, кто стоит за "операцией пожар", знают, что правоохранители также в курсе этого, и прежде чем вызывать Царукяна, должны вызвать реальных подозреваемых. Однако в партии "Гражданский договор" решили подвергнуть приводу лидера ППА.

Напомним, что проблемы между правящей партией и партией Царукяна обострились после того, как на выборах мэра Абовяна победил поддержанный ППА беспартийный кандидат. Кандидат от пашиняновской партии выборы проиграл, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Никола Пашиняна и его личное участие в предвыборном шествии в этом заштатном армянском городе.

СМИ и экспертное сообщество уже дали свою оценку случившемуся, расценив результаты выборов как провал Пашиняна и его "революции". Если даже личное присутствие "народного" премьера, одно только изображение "светлого лика" которого прежде гипнотически действовало на массы, не помогло, значит, власти потеряли свои позиции.

Сам Пашинян, комментируя выборы в Абовяне, скромно заявил, что, мол, победила демократия, однако вызов Царукяна в суд говорит о том, что позор, пережитый в этом городе, премьер-министр олигарху не забудет.

Султан Керим