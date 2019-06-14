Состоялась торжественная церемония проводов личного состава Вооруженных сил Турции, принимавшего участие в совместных азербайджано-турецких учениях "Нерушимое братство - 2019".

Выступивший на мероприятии заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией, генерал-майор Эльман Оруджов отметил, что учения прошли на высоком уровне, военнослужащие обеих братских стран продемонстрировали высокий профессионализм, патриотизм и нерушимое братство. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе мероприятия участникам учений были вручены подарки.

После церемонии личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции проследовали через погранично-пропускной пункт "Седерек" по направлению к местам постоянной дислокации.