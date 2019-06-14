Посольство Франции в Армении не комментирует, почему были отменены декларации о дружбе между населенными пунктами самопровозглашенного образования, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и французскими городами.

Об этом с тревогой сообщают армянские СМИ.

В дипмиссии tert.am заявили, что их структура компетентна только по части Республики Армения и не комментирует судебные вердикты.

Напомним, что 29 мая административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал "хартию о дружбе" между городом Арнувиль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана. Более того, мэр города Арнувиль был признан виновным в превышении служебных полномочий и нарушении законов, регулирующих децентрализованное сотрудничество.

А 12 июня административный суд французского города Гренобль аннулировал несколько "хартий о дружбе", подписанных между отдельными административными единицами Франции и регионами оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. В частности, как сообщило выходящее на французском языке издание Nouvelles Armenie, суд счел незаконным и аннулировал "хартии о дружбе", подписанные коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж. Отмечается, что данные хартии не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны - сопредседателя МГ ОБСЕ.

Попавший в связи с этим в пикантную ситуацию мэр Валанса Николя Дарагон выступил с заявлением, в котором отметил, что судебные вердикты "не отразятся на дружбе двух народов", а также подтвердил свою поддержку армянской оккупации.

Вряд ли Еревану нужна моральная поддержка некоего Николя Дарагона. Оккупантам для легализации результатов своих деяний нужна практическая составляющая. С отменой незаконных "хартий" с оккупированными городами Азербайджана, Армения лишилась надежды на пусть и неофициальное, но признание "независимости" Карабаха со стороны Франции.

Получить успокоительную пилюлю у посольства Франции армянским журналистам не удалось.

Зульфугар Ибрагимов