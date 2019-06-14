Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов прибыл с визитом в столицу Таджикистана Душанбе для участия в пятом Саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита состоялась встреча Мамедова с главой Исполнительного совета Афганистана Абдуллой Абдуллой.