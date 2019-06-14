https://news.day.az/politics/1129139.html Новруз Мамедов встретился с главой Исполнительного совета Афганистана - ФОТО
Новруз Мамедов встретился с главой Исполнительного совета Афганистана - ФОТО
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов прибыл с визитом в столицу Таджикистана Душанбе для участия в пятом Саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках визита состоялась встреча Мамедова с главой Исполнительного совета Афганистана Абдуллой Абдуллой.
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