https://news.day.az/politics/1129144.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении правил использования средств Агентства инноваций
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении правил использования средств Агентства инноваций
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу указ об утверждении Правил использования средств Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре