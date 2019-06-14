Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу закон о внесении изменений в кодекс административных правонарушений.

Согласно закону, 462 статья Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики принимается в следующей редакции:

"Статья 462. Нарушение законодательства по бухгалтерскому учету.

462.1. Нарушение правил установленных законом в связи с подготовкой субъектом бухгалтерского учета финансовых отчетов и объединенных (консолидированных) финансовых отчетов и подготовкой, представлением, публикацией других отчетов и информации, назначенному соответствующим органом исполнительной власти структуре, в том числе отражением информации и показателей в отчетах и других документах, требующихся согласно закону, также с хранением отчетных документов, в том числе неведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 манатов до 400 манатов, на юридических лиц - от 1500 манатов до 2000 манатов.

462.2. Не создание руководителем субъекта бухгалтерского учета соответствующего структурного отдела для ведения бухгалтерского учета в субъектах бухгалтерского учета или не организация предоставления бухгалтерских услуг, путем привлечения предпринимательских субъектов на основе контракта, согласно требованиям закона Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 манатов до 400 манатов.

462.3. Назначение на должность главного бухгалтера лиц, не являющихся профессиональным бухгалтером, а также доверие исполнения обязанностей главного бухгалтера лицу, не являющегося профессиональным бухгалтером руководителями юридических лиц, контрольный пакет доли (акций) которых принадлежит государству, исключая лиц, находящихся в обороте фондовой биржи ценных бумаг, других общественно значимых структур, субъектов крупного предпринимательства, бюджетных организаций и публичных лиц, публикующих годовые финансовые или объединенные (консолидированные) финансовые отчеты влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 манатов до 400 манатов".

Статья 2. 462.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики применяется в отношении субъектов бухгалтерского учета, указанных в настоящей статье с учетом срока, установленного статьей закона Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете 18.5 ".