В Кабинете Министров прошло седьмое заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания обсуждалась проведенная в 2018 году и в первой четверти 2019 года работа, достигнутые результаты и предстоящие задачи, в рамках "Плана мероприятий по устранению неофициальной занятости в Азербайджане".

Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан", председатель Комиссии регулирования и координации трудовых отношений Али Ахмедов сообщил, что в направлении пресечения неофициальной занятости за этот период были проделана большая работа, устранены выявленные недостатки.

Ахмедов подчеркнул, что по поручению Президента будет продолжена борьба с неофициальной занятостью. Для этого, постоянно совершенствуется правовая база, принят ряд нормативно-правовых актов, а предложенные поправки в законодательство находятся на стадии обсуждения. В результате плодотворной деятельности комиссии в стране наблюдается рост числа уведомлений о трудовых договорах и активных физических лицах, частных предпринимателей. За первые пять месяцев 2019 года по стране в электронной информационной системе уведомлений о трудовых договорах зарегистрировано 96 109, число трудовых договоров к 1 июня, увеличившись составило 1 миллион 498 тысяч 174 уведомлений. Также за первые пять месяцев этого года рост наблюдается и в числе физических лиц, частных предпринимателей. К 1 июня это число увеличившись на 19 тысяч 283 составило 380 тысяч 284. В результате деятельности соответствующих структур, являющихся членами комиссии и с поддержкой координирующих комитетов, помогающих на местах с трудоустройстве граждан, в текущем году в наблюдается существенное уменьшение числа людей занятых неофициально.

Далее были заслушаны доклады членов комиссии по осуществлению поручений по "Плану мероприятий по устранению неофициальной занятости в Азербайджане".

Был принят проект отчета, который будет представлен Президенту в связи со статусом исполнения "Плана мероприятий по устранению неофициальной занятости в Азербайджане" В ходе заседания также были обсуждены вопросы организации, плана осуществления поручений предусмотренных Планом, а также изучение передового международного опытав деле устранения неофициальной занятости.

В заключение, вице-премьер сказал, что Президент будет непрерывно информироваться о ходе работы в направлении устранения неофициальной зантности.