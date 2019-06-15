Самая значимая историческая заслуга гениальной личности Гейдара Алиева перед благодарным азербайджанским народом в том, что в условиях обострившегося геополитического противостояния он спас азербайджанскую государственность, уберег Азербайджан от раскола и исчезновения.

Об этом сказал Trend директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента), академик Ягуб Махмудов.

Он напомнил, что в 1993 году внешние враги Азербайджана и их покровители внутри страны довели государственность до состояния исчезновения. Азербайджану грозила опасность быть стертой с карты Кавказа.

По словам Махмудова, неопровержим тот факт, что именно личность и ум Гейдара Алиева победили в этих тяжелых условиях врагов, которые на протяжении истории неоднократно проливали кровь азербайджанского народа, выстояли перед их нескончаемым коварством: "В начале 90-х годов прошлого столетия страна напоминала корабль без рулевого в штормовом море. Но самое страшное было то, что, если когда-то по одному призыву на площадь "Азадлыг" собирались сотни тысяч и больше сынов Родины, то теперь этой активности уже не было, словно решимость народа была сломлена. Народ был в безнадежности и в панике, в будущее не оставалось никакой веры. Внешние враги объединились с внутренними, армяне за счет азербайджанских земель шаг за шагом воплощали свои планы по созданию "великой Армении". Предатели внутри страны пытались раздробить между собой Азербайджан. Один из активистов Народного фронта объявил о создании "Талыш-Муганской республики" в Лянкяранском регионе. Другой представитель Народного фронта, которому ранее даже было присвоено звание Национального героя, рвался к власти. По указке внешних врагов и с их помощью он пытался насильно захватить власть. С этой целью он со своими "военными" стал двигаться к Баку, разбив лагерь рядом с Наваи. Здесь произошла перестрелка между сторонниками Абульфаза Эльчибея и отрядами Сурета Гусейнова, была пролита братская кровь. Я был свидетелем этих событий. Тогда несколько представителей азербайджанской интеллигенции приехали в Нахчыван, чтобы достичь перемирия.

Я объездил все фронтовые зоны. И, когда мы вдохновляли молодежь к бою в Кяркиджахане, Ходжалы, Джамилли, Мешали, Кохнекенде, Губадлы, Лачыне, все, как один, говорили, что нас от этой трагедии спасет Гейдар Алиев, и, не теряя времени, его надо приглашать к власти!".

Директор института отметил, что если сегодня Азербайджан существует как независимое государство, то за это азербайджанский народ должен быть благодарен такой сильной исторической личности как Гейдар Алиев: "Уже в годы работы в Нахчыване Гейдар Алиев жил идеями сохранения независимости сегодняшнего Азербайджана. В тех сложных условиях, в условиях блокады, покушения, организованного на него внутренними силами, отстранения его от власти и пр., Гейдар Алиев думал не только о Нахчыване, но и об Азербайджане. В ноябре 1992 года я встретился с ним в Нахчыване, в декабре в газете "Səs" был опубликован цикл моих статей о том, что будущее Азербайджана связано с партией "Ени Азербайджан". То есть, в то время мудрый азербайджанский народ выбрал единственный правильный путь, добившись возвращения Гейдара Алиева к власти".

Академик подчеркнул, что подъем Азербайджана связан с Гейдаром Алиевым еще с 1969 года, когда он был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Тогда Азербайджан стал одной из развитых союзных республик. Поэтому, поступив правильно, азербайджанский народ увидел свое спасение в Гейдаре Алиеве, который по настоятельному требованию людей был приглашен к руководству страной".

Махмудов отметил, что в событиях, которые произошли в июне 1993 года в Гяндже, уже была пролита братская кровь. Однако, с приездом Гейдара Алиева, который обладал очень большим авторитетом в народе, в Гянджу, волнения, достигшие своего пика, прекратились. Возвращение великого лидера показало его величие, доказало, насколько он был привязан к своему народу. Ранее некоторые силы не позволили самолету, в котором находился Гейдар Алиев, посвятивший большую часть жизни Азербайджану, приземлиться в аэропорту Бина и жить в Баку: "Поэтому он мог бы не согласиться и не возвращаться к власти, но он этого не сделал. Опираясь на азербайджанский народ, Гейдар Алиев своей решимостью избавил Азербайджан от тяжелых испытаний в октябре 1994 года и в марте 1995 года, обезоружил группы, грабившие и разоряющие страну, обеспечил стабильность и спокойствие, породил у людей веру в будущее. Тогда это было огромной политической победой в полном смысле этого слова, потому что Гейдар Алиев занял правильную позицию, и, как мудрый стратег, принял во внимание реальную ситуацию и исторические условия, учел силу и планы врага и его международных пособников, то, насколько опасен водоворот, в который попал Азербайджан".

Директор Института добавил, что Гейдару Алиеву удалось достичь договоренности о режиме прекращения огня: "Это означало будущее азербайджанского народа, и такой шаг мог предпринять только тот государственный деятель, который думает о будущем Родины, своего народа". Одного слова Гейдара Алиева было достаточно, чтобы была решена даже самая большая проблема. "Мы увидели это в событиях, связанных с "Талышско-Муганской республикой". Одного обращения стало достаточно, чтобы народ предотвратил этот процесс. Точно также были решены проблемы на севере страны. За короткое время началось строительство армии, вооруженные формирования были обезврежены. Помню, в то время по горным дорогам Балакенского района машины боялись ехать из-за этих банд. Но с приходом Гейдара Алиева к власти этому был положен конец. Именно благодаря титаническому труду Гейдара Алиева мы донести до мира информацию о том, на чьей стороне справедливость в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Без этой великой личности мы не смогли бы справиться с бедами, с которыми столкнулся Азербайджан. Гейдар Алиев - личность, стоящая в одном ряду с такими известными политическим деятелями, как Ататюрк, Джавахарлал Неру, Джордж Вашингтон, Бисмарк и де Голль, которые могут вывести свой народ из глубокого кризиса".