В последнее время участились заявления и действия официальных представителей армянского руководства, открыто характеризующие захватническую политику этой страны. Министр обороны Армении лично награждает тех, кто убил азербайджанского военнослужащего.

Комментируя это, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, что Армения сама опровергает миф о том, что нагорно-карабахский конфликт - это конфликт "между Азербайджаном и Нагорным Карабахом", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Абдуллаевой, последние действия министра обороны Армении в очередной раз подтверждают захватническую политику этой страны. "Именно поэтому переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ведутся между оккупантом-Арменией и стороной, чьи территории подверглись оккупации - Азербайджаном. Мы всегда отмечали и хотим повторить еще раз, что основную суть переговоров составляют освобождение от захватнических сил азербайджанских территорий и возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. В заявлении Минской группы ОБСЕ от 9 марта 2019 года вносится ясность в основные принципы и элементы обсуждений. Конечно же, переговоры должны продолжаться в тех же рамках и на существующей основе и в частности должны продолжаться усилия по подготовке населения обеих стран к миру, как и предлагают сопредседатели Минской группы", - сказала она.

Касательно предстоящей вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана она сказала, что в первую очередь от каждой встречи ожидается продвижение процесса путем проведения субстантивных переговоров. "Надеемся, что в ходе вашингтонской встречи, которая является продолжением московской встречи, стороны добьются более конкретных результатов. Также думаем, что должен быть положен конец неопределенности в позиции армянского руководства. Только определенная позиция, решимость и политическая воля могут привести к мирному урегулированию конфликта", - сказала Абдуллаева.