Накануне в Ереване прошел съезд пашиняновсокй партии "Гражданский договор". Правящая партия выбрала себе нового председателя. Никол Пашинян самоустранился, и теперь ГД имеет нового главу. Но никто не сомневается, что ведущим лицом, за которым будет оставаться последнее слово, все равно будет бывший лидер.

Пашинян отошел от руководства партией, так как это лишний груз, лежащий на его плечах. Нет, не в смысле тяжести партийной рутины. "Гражданский договор" за прошедший год натворил немало, и премьеру, видимо, хочется снять с себя ответственность за дела своей некомпетентной команды. Но что сделано, то сделано, и страна оказалась сегодня в сложной ситуации, когда хаос царит и во внутренней, и во внешней политике.

Как заявил журналистам член группы основателей партии "Национальная повестка" Ара Гаспарян, отношения Армении с геополитическими центрами стали неопределенными.

"Проблемы во внешних отношениях не только не решились, но и обострились. Неопределенны наши отношения с Россией, Ираном, США, Евросоюзом. В сфере внешней политики мы имеем множество неопределенных отношений. Обострились российско-американские отношения, и мы не знаем, как должны себя вести", - сказал Гаспарян.

Он отметил, что структурные изменения в правительстве не способствуют повышению эффективности административной системы, а ровно наоборот: сформировались суперминистерства, и сейчас возникает проблема управления министерствами.

Затронув проблему реформ судебной системы, Гаспарян отметил, что власти не представили четкой концепции реформ в судебной системе.

"Начались ли реформы? Обладая исполнительной властью в течение года и внушительным количеством времени для полного надзора над законодательной властью, власти, кажется, не представили четкую концепцию судебных реформ. Судебно-правовая система достаточно сложна, и хирургическое вмешательство невозможно. Нельзя одно крыло власти настраивать против другого. Законодательное и исполнительное крылья власти вышли против судебной, что было непозволительной практикой", - цитирует Гаспаряна NEWS.am.

По словам Гаспаряна, во внутренних отношениях Армении намеренно углубляют разделительные линии, и это будет иметь очень плохие последствия в обществе.

Политик связал цель углубления разделительных линии с необольшевистской политикой.

"В революции непременно должны быть внутренние враги, и периодически нужно находить, отделять и наказывать внутренних врагов. Это необольшевистская политика, и вскоре они будут названы контрреволюционерами, врагами народа. Уже введен в обращение законопроект, согласно которому за оскорбление высокопоставленных чиновников грозит уголовная ответственность. То есть для народа высокопоставленный чиновник уже представляет отдельную категорию. Мы потихоньку приближаемся к стандартам Ленина, Сталина. Вскоре будет выдуман предводитель народа. А черные и белые вписываются в эту логику. Вместо нормального политического содержания они организовывают шоу", - заключил Гаспарян.

Султан Керим