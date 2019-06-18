Известный российский журналист-расследователь Евгений Михайлов выступил с сюжетом, посвященным убийству в Подмосковье армянами спецназовца Никиты Белянкина.

Напомним, что Белянкин погиб в драке с 10, как пишут российские СМИ, выходцами с Кавказа. Инцидент произошел в баре на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. В тот момент в заведении находилось несколько приезжих, попытавшихся вместе с барменом выгнать посетителей. Те ответили отказом, затем началась драка, в которую вмешался Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали. Экс-боец спецназа достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя. Бывшему бойцу спецназа удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз, после чего один из нападавших ударил его ножом.

Евгений Михайлов назвал свой сюжет "Они - не кавказцы", споря с попыткой представить убийц Белянкина в СМИ и соцсетях как "выходцев с Кавказа".

"Не стоит путать гордых кавказцев и этих граждан, которые имеют свою страну с возможностью в ней спрятаться и практически гарантированно не быть выданными России", - говорит Михайлов.

Эта закавказская страна, по его словам, считается историческим союзником России, но это не должно позволять ее гражданам чувствовать себя в РФ безнаказанно, надеясь на коррупционные связи диаспоры.

Отметим, что за все время сюжета Евгений Михайлов ни разу не произнес слов Армения или армяне. Но фамилии убийц Белянкина, а также лиц, виновных в резонансном убийстве в Минводах, говорят сами за себя.

Зульфугар Ибрагимов