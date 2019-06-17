Трудно понять логику руководства Армении. Об этом, как передает Trend, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя объявление министерством обороны Армении о проведении военных учений на оккупированных территориях Азербайджана.

"Не хотелось бы верить, что в Армении побеждает партия войны. В таком случае, это дорога в никуда. Данные действия армянской стороны не поддаются объяснению, в особенности, в преддверии вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана на основе предложения сопредседателей МГ ОБСЕ. Действительно, трудно понять логику руководства Армении. С одной стороны, министр обороны этой страны объявляет о проведении военных учений с участием 10000 военнослужащих на оккупированных территориях Азербайджана, а с другой стороны, их же министр иностранных дел собирается участвовать на переговорах по мирному урегулированию конфликта. Интересно знать, способно ли армянское руководство дать логическое объяснение своим действиям. Невольно напрашивается вопрос к сопредседателям от России, США и Франции, и что дальше?", - сказала Абдуллаева.