Уровень утечки финансовых средств из Армении продолжается оставаться высоким. После смены власти этот процесс не только не остановился, но даже активизировался, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Опубликованные Центральным банком данные свидетельствуют о том, что за четыре месяца с начала года физические лица только через банковскую систему вывезли 397 млн. долларов США.

В среднемесячном разрезе сумма достигает 100 млн. долларов, которая довольно серьезная цифра для экономики и финансовой системы Армении.

По сравнению с прошлым годом, сумма денежных переводов за границу в виде трансфертов увеличилась почти на 30 млн. долларов или превысила 8%.

Уровень активности частных переводов был высок особенно в апреле. За этот месяц посредством банковской системы из Армении было вывезено 110 млн. долларов, что на $17 млн. превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Рост переваливает за 18%.

Какой объем наличных средств физические лица вывозят из страны, официальной статистики нет. По разным оценкам, речь идет о сумме, равнозначной банковским переводам.