Заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что он лично отдал приказ об убийстве военнослужащего азербайджанской армии Эльшана Халилова, сделано с целью заработать дешевые политические очки.

Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Армянская армия очень слаба, поэтому подобными путями Армения пытается заработать себе дешевые политические очки", - сказал Гасанов.

Министр отметил, что Азербайджан старается мирным путем урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. "Но если его не удастся решить мирным путем, то Азербайджан прибегнет к другому варианту. В 2016 году Азербайджан доказал это за три дня, и в случае, если Армения продолжит занимать деструктивную позицию, мы освободим свои земли другим путем", - сказал Гасанов.