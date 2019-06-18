"Комсомольская правда" рассказала историю инженера из Подмосковья Владимира Зеньковича, который несколько месяцев назад отбился от трех армян, вооруженных ножом, и сегодня ему, а не хулиганам, грозит тюрьма.

Запутанной эту ситуацию с дорожным конфликтом на парковке ТЦ "Реутово" не назовешь, пишет "КП". Все снято на видео, причем с двух камер одновременно. Первая запись с видеорегистратора в машине Владимира, вторая с камеры наружного видеонаблюдения торгового центра, передает Day.Az.

На кадрах запечатлена вся двухминутная разборка. Владимир за рулем своего "Мерседеса" выезжает с парковки ТЦ. Прямо у шлагбаума, перегородив проезд, была припаркована белая иномарка. Как выяснилось позже, авто принадлежит уроженцу Армении, который в тот день приехал в торговый центр с русской девушкой и двумя земляками. На просьбу отъехать, водитель, который в этот момент что-то искал в багажнике, никак не отреагировал. Тогда Владимир вывернул руль и попытался объехать раскорячившуюся легковушку. Но не тут-то было.

- Недовольный тем, что я не стал ждать, он кулаком лупанул по кузову моей машины, а потом еще и швырнул бумажный стакан, который был у него в руке, вместе с которым в машину полетели какие то твёрдые предметы. Из-за этого на авто образовались вмятина и трещина на заднем стекле. Я остановил машину и слева услышал новые удары по кузову. Я был в машине с девушкой и, чтобы не подвергать ее опасности, вышел на улицу. В этот момент из белой машины выбежали еще двое мужчин и перегородили мне путь. Все трое на меня налетели. Они кричали, что мне конец и матерились на всю улицу, - рассказал "КП" Владимир.

За ссорой наблюдали очевидцы, но никто из них вмешаться так и не решился.

- Они начали бить меня руками и ногами. У одного из троих в руках сверкнул нож, у второго какая-то палка. Я понимал, что шансов у меня просто нет. Тут я вспомнил про ружье, которое по случаю поездки в тир лежало у меня в багажнике. Как только я его достал, эта троица сразу отступила. Ружье я держал вниз стволом, выстрелов я не производил и ружье было не заряжено. Они отошли в сторону и я смог сесть за руль машины и уехать, - рассказал Владимир.

Горячие парни из иномарки, бросились в погоню.

- Они ехали за мной не меньше 10 километров, а потом я сумел от них оторваться...

Через несколько дней Владимир по совету друзей все-таки решил написать заявление в полицию.

- Через месяц мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство". Я был просто в шоке, все-таки трое на одного, да еще с ножом. А потом оказалось, что это не они, а я преступник. Русская девушка из их компании написала встречное заявление и против меня завели уголовное дело по статье "Угроза убийством". Как? Почему? Я ведь никому не угрожал, не стрелял и пальцем никого из них не трогал, - возмутился Владимир.

Владимиру пришлось нанять адвоката. Сейчас вместе с защитником они подали жалобу в прокуратуру. Главным доказательством его невиновности станут записи с камер видеонаблюдения. Они есть и в распоряжении редакции "КП". Чьей жизни на записи угрожает опасность, на записи отчетливо видно.

А вот претензий к оружию Владимира у правоохранительных органов не оказалось. Документы на ружье оформлены по всем правилам.