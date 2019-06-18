Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения сил специального назначения.

Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр сообщил, что сценарий учений готов, и в этом направлении продолжается работа.

Всего в этом году запланировано 13 совместных военных учений с участием азербайджанской армии.

Напомним, что в прошлом году было проведено восемь таких учений.