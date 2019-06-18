https://news.day.az/politics/1129985.html Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения спецназа
Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения спецназа
Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения сил специального назначения.
Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр сообщил, что сценарий учений готов, и в этом направлении продолжается работа.
Всего в этом году запланировано 13 совместных военных учений с участием азербайджанской армии.
Напомним, что в прошлом году было проведено восемь таких учений.
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