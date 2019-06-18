В настоящее время вооруженные силы Армении продолжают военные учения, осуществленные силами дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана подразделений. По информации армянских СМИ, в незаконных маневрах оккупационных сил участвуют около 10 000 военнослужащих, более 200 артиллерийских установок, около 150 единиц бронетехники, более 50 систем ПВО, более 400 единиц автотехники.

По-видимому, такими "масштабными" учениями Ереван пытается ответить на крупные военные маневры, проводящиеся в последнее время со стороны ВС Азербайджана.

Во вторник утром стало известно о гибели контрактника, проходящего службу на оккупированных территориях Азербайджана. Как пишут армянские СМИ, он погиб "в результате ДТП". Сообщается, что несмотря на усилия врачей, военнослужащий Араик Баласанян скончался в госпитале, а для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

Однако есть основания предполагать, что армянский военнослужащий погиб в ходе учений. Это далеко не первый подобный случай в армянской армии, и минобороны Армении их, как правило, скрывает.

Например, аналогичный инцидент произошел в ходе военных учений в Армении в ноябре прошлого года. МО Армении тогда тоже сообщило о ДТП, но впоследствии выяснилось, что солдаты стали жертвами инцидента, имевшего место в ходе учений. В ходе маневров, по неизвестным до сих пор причинам, взорвался боекомплект бронемашины. В результате погиб весь экипаж танка и часть десанта. Сообщается, что учения в результате данного ЧП были сорваны и свернуты раньше положенного. Журналисты и съемочные группы были немедленно удалены с места учений с подписками о неразглашении.

Исходя из уже имевших место случаев, можно с большой долей вероятности говорить о том, что погибший во вторник в Карабахе военнослужащий стал жертвой незаконных маневров оккупационных войск.

Зульфугар Ибрагимов