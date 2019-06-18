Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев встретился с секретарем Совета безопасности России (СБ РФ) Николаем Патрушевым.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча состоялась 18 июня на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, где были обсуждены взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества в сфере безопасности до конца нынешнего года.