18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджана (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих министерства обороны Азербайджана (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение имеющих специальные звания сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Главного управления Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих Главного управления Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Главного управления Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих, имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления министерства юстиции Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), имеющих специальные звания сотрудников Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления министерства юстиции Азербайджана увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления министерства юстиции Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу .

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу , и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной миграционной службы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение имеющих специальные звания сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджана увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной миграционной службы Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы внешней разведки Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджана (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы внешней разведки Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы государственной безопасности Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы государственной безопасности Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих, имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), имеющих специальные звания сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение имеющих специальные звания сотрудников министерства внутренних дел Азербайджана увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджана Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "Об установлении должностных окладов членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики" от 22 января 2007 года.

Согласно распоряжению, в целях улучшения материального обеспечения членов Центральной избирательной комиссии Азербайджана, часть 1 распоряжения Президента "Об установлении должностных окладов членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики" от 22 января 2007 года излагается в следующей редакции:

"1.Ежемесячные должностные оклады членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики установить в следующих размерах:

1.1. председатель - 3060 манатов

1.2. заместитель председателя - 2845 манатов

1.3. секретарь - 2110 манатов

1.4. член Центральной избирательной комиссии - 1920 манатов.".

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.