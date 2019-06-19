В Азербайджане запущен второй масштабный этап социальных реформ. Во вторник Президент Ильхам Алиев подписал целый ряд распоряжений о повышении минимальной заработной платы, а также зарплат и довольствий целого ряда государственных служащих и бюджетников.

Размер минимальной заработной платы был увеличен до 250 манатов. Кроме того, заработные платы учителей, прошедших диагностическую проверку, вырастут в среднем на 20%. На 40% вырастут ежемесячные должностные оклады сотрудников целого ряда бюджетных организаций, а также военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны, военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджана (кроме проходящих срочную службу), сотрудников Государственного таможенного комитета, Государственной миграционной службы, а также целого ряда гражданских и имеющих звания сотрудников Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки и других ведомств.

Как видно из подписанных документов, значительно увеличатся оклады сотен тысяч человек. Решения, принятые Президентом накануне - это очередной революционный шаг в укреплении материального обеспечения и социальной защиты граждан страны. Президент Ильхам Алиев снова доказал, что в центре проводимой им политики находится гражданин Азербайджана. Пакет реформ Президента Ильхама Алиева охватил уже более 3 миллионов человек. Эти преобразования сыграют огромную роль в улучшении качества жизни огромного количества самых разных людей. Подписанные главой государства распоряжения объединяет их конечная цель - забота о гражданах, защита их интересов.

Нужно пояснить еще один важный момент: государство не забывает о принципе социальной справедливости. Повышение минимальной заработной платы почти на 40% - до 250 манатов, вызовет рост зарплат и у тех работников бюджетных организаций, которые получают зарплаты на основе Единой тарифной сетки, и, конечно же, работников частного сектора. Упомянутых выше бюджетников - порядка 600 тысяч человек. Что касается частного сектора, то там повышение зарплат коснется порядка 350 тысяч трудящихся. В целом же только одно повышение минимальной заработной платы улучшит положение около миллиона граждан Азербайджана!

В целом же второй "социальный пакет", как уже окрестили эти распоряжения главы государства специалисты, охватит более 2 миллионов наших сограждан. Эти решения - продолжение строительства социальной экономической модели, о которой ранее объявлял Президент Ильхам Алиев. Государство снова подтвердило, что социально-экономическая политика и успехи Азербайджана, в первую очередь, достигаются для улучшения качества жизни граждан страны, укрепления их социальной защиты и благосостояния.

Первый пакет социальных распоряжений, подписанный главой государства в начале года, был направлен на минимализацию возможного негативного влияния глобальных экономических потрясений на граждан нашей страны. Нынешние же распоряжения Президента Ильхама Алиева создают широкие возможности для роста доходов населения и расширения возможностей к накоплению у граждан.

Кроме того, значительный рост зарплат укрепит и покупательскую способность населения, что положительно скажется на экономической активности в стране.

Нужно обратить внимание на схематику проводимой социальной реформы: Азербайджан достигает существенных экономических успехов, что особенно важно на фоне глобальной нестабильности. И самое примечательное - эти экономические успехи трансформируются в социально-ориентированные решения. Если говорить упрощенно, то дополнительные доходы, получаемые нашей страной, направляются гражданам - в виде повышения заработных плат, стипендий, пенсий и пособий. Это и есть та самая модель социальной экономики, объявленная Президентом Ильхамом Алиевым. На этом фоне еще больше укрепляется доверие граждан к государству. Решения, принятые накануне, снова подтвердили, что альтернативы проводимым главой государства масштабным реформам не существует.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az