В Азербайджане начинается очередной этап революционных шагов в социальной сфере. Как передает Day.Az, об этом в среду сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

"Накануне Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений, согласно которым минимальная заработная плата повышена со 180 до 250 манатов, месячная зарплата госслужащих - на 50 процентов, имеющих специальные звания сотрудников и гражданских работников военных и правоохранительных органов - на 40 процентов, учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, и работающих в государственных учреждениях профессионального образования, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью - на 20 процентов, лиц, работающих в ряде других организаций, финансируемых из государственного бюджета - на 40 процентов. Это означает начало следующего этапа революционных шагов, предпринимаемых в социальной сфере Азербайджана", - сказала она.

Депутат отметила, что за прошедший год сумма минимальной пенсии, минимальной заработной платы была повышена в среднем на 40 процентов. "Распоряжением главы государства от 25 февраля 2019 года, в среднем, на 100 процентов были повышены социальные пособия и пенсии до 600 тысяч человек, в том числе 300 тысяч лиц с инвалидностью. Дополнительно для лиц ряда категорий были учреждены месячные президентские пенсии. Также на 50 процентов были увеличены месячные пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц. В этом году было обеспечено серьезное повышение стипендий до 110 тысяч студентов. Еще одним шагом, подтверждающим социально направленную и опирающуюся на принципы гуманизма политику Президента Азербайджана, стал указ о решении проблемных кредитов более 800 тысяч человек. Эти решения охватят более двух миллионов человек, существенно улучшат материальное положение лиц, работающих, как в государственных органах, так и в частном секторе", - сказала Велиева.

Депутат добавила, что предпринимаемые шаги подтверждают, что главной целью социальной политики Президента Ильхама Алиева является обеспечение благосостояния народа, и в ее основе стоят гражданский фактор, принципы социальной справедливости и гуманизма.

Напомним, что 18 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной ежемесячной заработной платы, согласно которому с первого сентября 2019 года она будет повышена на 40 процентов, и доведена до 250 манатов.

Отметим, что до этого сумма минимальной месячной заработной платы составляла 180 манатов.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений.

Согласно распоряжению, с первого сентября 2019 года ежемесячные должностные оклады работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений, повысятся в среднем на 20 процентов.