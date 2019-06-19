Представители инициативы "Аазанг" ("Тревога") проводят сидячий пикет напротив здания Национального Собрания Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am, на странице инициативы в соцсети Facebook отмечается: "Стартовал наш сидячий пикет напротив здания Национального Собрания Армении. Напомним, что сегодня запланировано второе чтение проекта касательно внесения изменений в Налоговый кодекс РА. Призываем всех обеспокоенных данным вопросом лиц и представителей организаций присоединиться к нам".