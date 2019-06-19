https://news.day.az/politics/1130321.html Перед парламентом Армении началась акция протеста
Перед парламентом Армении началась акция протеста
Представители инициативы "Аазанг" ("Тревога") проводят сидячий пикет напротив здания Национального Собрания Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am, на странице инициативы в соцсети Facebook отмечается: "Стартовал наш сидячий пикет напротив здания Национального Собрания Армении. Напомним, что сегодня запланировано второе чтение проекта касательно внесения изменений в Налоговый кодекс РА. Призываем всех обеспокоенных данным вопросом лиц и представителей организаций присоединиться к нам".
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