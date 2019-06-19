https://news.day.az/politics/1130483.html Эльмар Мамедъяров на переговорах по Карабаху с Джоном Болтоном - ФОТО
Эльмар Мамедъяров на переговорах по Карабаху с Джоном Болтоном - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Об этом, как передает Trend, написала в своем микроблоге в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров и Джон Болтон провели интенсивные консультации и продолжительный обмен мнениями по различным вопросам, включая текущую ситуацию по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также события в регионе", - написала Абдуллаева.
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