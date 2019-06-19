Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в среду посетила Республиканскую специальную школу-интернат номер 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья, лишенных родительской опеки, в бакинском поселке Шувелян и Республиканскую специальную школу-интернат номер 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Низаминском районе столицы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Прибыв сначала в Республиканскую школу-интернат номер 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья, лишенных родительской опеки, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась здесь с детьми, ознакомилась с созданными для них условиями.

Было сообщено, что действующая с 1976 года школа-интернат была реконструирована в 2015 году в рамках программы "Развитие детских домов и школ-интернатов" Фонда Гейдара Алиева. В настоящее время здесь получают лечение более 100 детей. При школе действует Центр реабилитации и развития для детей дошкольного возраста.

Лейла Алиева побеседовала в учреждении с детьми, посмотрела их ручные работы, поинтересовалась действующими здесь кружками.

Воспитанники школы-интерната продемонстрировали вице-президенту Фонда Гейдара Алиева свои умения.

Учреждению были переданы подарки Фонда Гейдара Алиева.

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Республиканскую школу-интернат номер 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Низаминском районе.

Было сообщено, что действующая с начала 1960-х годов школа-интернат предназначена для детей с нарушением слуха. 226 из 649 детей проживают в школе-интернате. В школе-интернате, в которой действуют азербайджанский и русский секторы, имеется 87 классов. Уже четыре года в школе-интернате действуют также имплант-классы. Дети из этих классов обучаются по специальной программе после операции по имплантации. В учебном заведении дети по желанию могут заниматься в кружках рисования, вязания, работы с бисером, ковроделия, спортивном кружке. Среди выпускников школы-интерната есть спортсмены, художники.

Этой школе также были переданы подарки Фонда Гейдара Алиева.