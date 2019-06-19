Председатель Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 53-й Генеральной ассамблее Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Председателя парламента Болгарии в аэропорту встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Бахар Мурадова и другие официальные лица, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.