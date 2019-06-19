https://news.day.az/politics/1130494.html Председатель Народного собрания Болгарии прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Народного собрания Болгарии прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 53-й Генеральной ассамблее Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Председателя парламента Болгарии в аэропорту встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Бахар Мурадова и другие официальные лица, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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