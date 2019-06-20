В случае, если армянская община Нагорного Карабаха признает территориальную целостность Азербайджана, то мы готовы к совместному сосуществованию.

Об этом сказал глава Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана" Турал Гянджалиев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава Объединения подчеркнул, что до тех пор, пока армянская община не осознает необходимость совместного сосуществования с азербайджанской общиной, урегулирование нагорно-карабахского конфликта не удастся достичь: "Поэтому, посылая эти месседжи, мы стараемся объяснить, что больше всего от этого конфликта страдает армянская община, потому что их держат в заложниках, фактически в условиях плена".

Гянджалиев подчеркнул, что армянская община не реагирует на эти послания: "К сожалению, они не реагируют на наши обращения об установлении связи, общении и налаживании диалога".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.