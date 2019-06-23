В вопросе неожиданной и неаргументированной внятно отставки министра юстиции Армении Артака Зейналяна начинает кое-что проясняться.

Издание shame.am расследовало вопрос и обнаружило любопытные детали.

Выясняется, что кандидатуру 28-летнего Рустама Бадасяна выдвинула глава армянского офиса фонда Сороса Лариса Минасян. Издание напоминает, что именно она потребовала отставки Артака Зейналяна, ибо тот был нерешителен в вопросах разрушения армянской государственности посредством правосудия переходного периода. Зейналян ушел, а Лариса Минасян выдвинула Рустама Бадасяна. Муссировалось также имя Даниела Иоаннисяна, который также является профессиональным грантоедом и питомцем Сороса, получившим от него полмиллиона долларов. Однако "народный" премьер-министр остановил свой выбор на кандидатуре Бадасяна, дабы избежать излишних доз позора, пишет shame.am.

"Таким образом, с сегодняшнего дня у нас новый министр, который подпишется под любым документом, узаконивающим любое сумасшествие и бесчеловечность. Приветствуем назначение несовершеннолетнего грантоеда, ибо его явление поможет нам в общем деле - избавлении от Никола Пашиняна и его ублюдократии", - написало армянское издание.

Журналисты, конечно, немного утрируют, но ситуация такова, что команда Никола Пашиняна в рекордные сроки показала беспрецедентное падение политического рейтинга. Вряд ли премьер-министр этого не замечает. Он просто пытается обмануть себя, как страус, прячущий голову в песок. И это лучший вариант, потому что в том случае, если "народный" премьер не видит происходящего, дела Армении совсем плохи.

А тем временем с российской стороны в адрес Еревана звучат совершенно конкретные месседжи.

На днях Совбез России организовал в Уфе международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На встрече директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин затронул тему "цветных революций". Как пишет verelq.am, по словам Нарышкина, сначала в каком-то государстве по сетевому принципу создаются "автономные" общественные, научные и другие группы. Они собирают информацию о проблемах в стране, межклановых противоречиях, острых экономических вопросах. В случае необходимости эти группы влияют на ситуацию в стране и прибегают к деструктивным действиям, в результате чего старая система проваливается, и приходит к власти новая система.

Нарышкин, рассуждая на данную тему, не назвал Армению, но армянские СМИ не сомневаются, что высказанные им тезисы были адресованы, в первую очередь, Еревану и полностью проецируются на "бархатную революцию" в Армении.

Действительно, на средства Сороса и других фондов в стране были созданы сотни общественных организаций, которые занимались мониторингом общественно-политических вопросов, формируя команды, работающие по сетевому принципу. В дни, предшествовавшие "бархатной революции", эти группы, используя народное недовольство, связанное с избранием Сержа Саргсяна премьер-министром РА, начали реализацию сценария цветной революции с одним лишь отличием: в дни "бархатной революции" не прозвучали антироссийские призывы - это тоже было изначально продумано, чтобы у Москвы не возникло сомнений о повторении украинского сценария в Армении, отмечает verelq.am.

Казалось бы, после переворота старая система должна была сойти на нет. Но все вышло с точностью до наоборот, чему свидетельством назначение очередного "соросовца" министром юстиции.

Николу Пашиняну становится все труднее доказывать российской стороне, что его "революция" была исключительно проармянской, а не прозападной. В Москве ни в коем случае не должны подумать, будто новые власти меняют курс или собираются делать это в какой-то перспективе. Одновременно ему приходится изо всех сил удерживать равновесие, чтобы окончательно не лишить Запад иллюзий относительно политического будущего Армении. Задача очень сложная, и Пашинян периодически теряет равновесие, получая тычки то с одной, то с другой стороны.

По мнению аналитиков, как бы новым властям Армении не хотелось усидеть на двух стульях, им все равно придется делать выбор. И выбрать следует уже устоявшийся порядок вещей. Смены курса и политических потрясений Армения не выдержит. И не потому, что Россия двинет на армян армию. А потому, что за всю недолгую историю существования армянского государства на Южном Кавказе, оно поддерживалось и подпитывалось только Россией. Лишившись этой подпитки, Армения просто перестанет существовать и развалится, как разваливается любое искусственное образование.

Зульфугар Ибрагимов