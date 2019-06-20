https://news.day.az/politics/1130713.html Председатель парламента Грузии прибыл в Азербайджан
Председатель парламента Грузии прибыл в Азербайджан
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя парламента Грузии встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияфет Аскеров и другие официальные лица.
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