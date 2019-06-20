Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя парламента Грузии встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияфет Аскеров и другие официальные лица.