https://news.day.az/politics/1130751.html Частникам тоже поднимут зарплату - ЗАЯВЛЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА Наряду с лицами, работающими в государственном секторе, в Азербайджане предусмотрено повышение минимальной заработной платы и работникам частного сектора.
Частникам тоже поднимут зарплату - ЗАЯВЛЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
Наряду с лицами, работающими в государственном секторе, в Азербайджане предусмотрено повышение минимальной заработной платы и работникам частного сектора.
Об этом сказал вице-премьер Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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