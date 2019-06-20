Наряду с лицами, работающими в государственном секторе, в Азербайджане предусмотрено повышение минимальной заработной платы и работникам частного сектора.

Об этом сказал вице-премьер Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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