О провале новых властей Армении говорят даже симпатизировавшие им эксперты. Политолог Айк Мартиросян, возвращаясь к теме позорного поражение кандидата Пашиняна на выборах в провинции, заявил журналистам, что вряд ли правящая сила извлечет необходимые уроки из случившегося, так как "в армянской истории принято ссылаться на моральные, а не на реальные победы".

По мнению политолога, "правящая сила пожинает плоды собственного невежества и бездействия... Нет новой Армении. Есть политически неграмотная, высокомерная и слепая власть, которая похоронит под собственными руинами все надежды новой Армении. Уйдите, уйдите! Революции не было и уже не будет!"

А в это время спикер парламента Арарат Мирзоян, выступая на пятом съезде партии "Гражданский договор", выразил мысль, вызвавшую потоки сарказма в СМИ и соцсетях.

"...Уверен, не преувеличу, если скажу, что Армения сегодня - это бастион демократии в мире. Да, не США, да, не Европа. Армения сегодня бастион свободы и демократии в мире", - заявил Мирзоян, не моргнув глазом.

Со спикером в корне не согласен руководитель объединения "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян. На встрече с журналистами в четверг он отметил, что власти Армении, говоря о демократии, сами не знают, что это такое. А заверение о приверженности демократическим ценностям еще не говорит о том, что ты являешься носителем этих ценностей.

"Самая главная проблема Армении - это отсутствие демократии. Любые истерические проявления приводят к алогичным действиям. Прежде чем объявлять о перекрытии зданий судов, нужно понимать, что суд является одной из ветвей власти, а власть в любом демократическом государстве должна исходить от народа. Быть демократичным означает проявлять заботу о народе. Власти, много говоря о демократии, очевидно, сами не имеют представления, что это такое", - цитирует News.am.

Султан Керим