По мере того, как развивается человечество, в мире растет число беженцев и вынужденных переселенцев.

Об этом на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что каждый должен задуматься об этом.

"Сегодня в мире больше разговоров о демократических ценностях, чем 100 лет назад, но число беженцев в мире продолжает расти", - добавил Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что в мире хватит ресурсов, чтобы все люди жили в достатке, но несправедливость этому помеха.

Ахмедов подчеркнул, что мир должен объединить усилия, чтобы не множилось число беженцев и вынужденных переселенцев.

По его словам, Азербайджан - одна из стран, тяжелее всех переживающих проблемы беженцев и вынужденных переселенцев.

По словам вице-премьера, Минская группа ОБСЕ вот уже 30 лет пытается урегулировать конфликт, но все ее усилия жизнь вынужденных переселенцев не улучшили.

"Более миллиона граждан Азербайджана на протяжении 30 лет вынуждены жить жизнью беженцев и вынужденных переселенцев в результате армянского сепаратизма. Азербайджанскому правительству приходится тратить часть государственных средств на улучшение жизненных условий вынужденных переселенцев", - отметил Али Ахмедов.

Зампред ПЕА добавил, что не будь нагорно-карабахской проблемы, Азербайджан развивался бы быстрее, и люди жили бы лучше. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно по справедливости рассматривать проблему, объединять усилия для разрешения конфликтов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при совместном председательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.