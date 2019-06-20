Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Вилаят Сулейман оглу Эйвазов сегодня был назначен министром внутренних дел страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт МВД, Вилаят Эйвазов родился в 1968 году в селе Абрагунус Джульфинского района. В 2000 году с отличием окончил Полицейскую академию МВД Азербайджана.



Прошел срочную военную службу в рядах Вооруженных сил. С ноября 1994 года служит в органах внутренних дел. Начав свою деятельность в органах внутренних дел как полицейский, служил на разных должностях в структуре уголовного розыска, заместителем начальника отдела в Главном управлении уголовного розыска МВД Азербайджана.



В 2001-2005 годах работал заместителем начальника и начальником в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью.

Распоряжением №753 Президента Азербайджана от 14 апреля 2005 года был назначен заместителем министра внутренних дел Азербайджана. Распоряжением №1889 Президента Азербайджана от 11 марта 2016 года назначен первым заместителем министра внутренних дел.



Был удостоен различных наград за плодотворную деятельность в деле борьбы с преступностью, защиты государственной Конституции и государственного устройства, в обеспечении безопасности, а также указом Президента Азербайджана от 30 июня 2002 года был награжден орденом "Азербайджан Байрагы", распоряжениями Президента Азербайджана от 1 июля 2014 и от 29 июня 2018 года награжден орденами "За службу Отечеству" 2-й и 1-й степени соответственно, распоряжением от 1 июля 2018 года награжден медалью "За отвагу". Распоряжением Президента Азербайджана от 2004 года ему было присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции, распоряжением от 2006 года присвоено высшее специальное звание генерал-лейтенанта полиции.



Женат. Имеет троих детей.