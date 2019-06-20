Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об усовершенствовании деятельности Научно-исследовательского института овощеводства при министерстве сельского хозяйства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, Научно-исследовательский институт овощеводства при министерстве сельского хозяйства реорганизуется, путем преобразования в Научно-исследовательский институт овощеводства со статусом юридического лица публичного права при министерстве сельского хозяйства.

Для начала деятельности и формировании уставного фонда юридического лица публичного права, указанного в первой части настоящего указа, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете на 2019 год, министерству сельского хозяйства будет выделен один миллион манатов.

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