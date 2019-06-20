Апрельские бои в очередной раз показали, в каком плачевном состоянии находится армянская армия.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела министерства обороны Рауф Дамиров.

Он заявил, что в ходе апрельских сражений войска противника в очередной раз продемонстрировали плачевное состояние: "Во время передачи армянских солдат, убитых в ходе сражений, противная сторона поволокла трупы по земле. Это ввергло нас в шок, потому что это были солдаты, бившиеся на стороне Армении. А во время приема наших погибших пилотов тела с поклоном были подняты на уровень плеч и строевым шагом унесены к машине. Это уже вызвало шок у армян".

Дамиров отметил, что армянское правительство прибегает к провокациям на фронте, чтобы скрыть царящий в стране хаос: "В последнее время все чаще нарушается режим прекращения огня, азербайджанская армия дает им достойный ответ. Они и сами понимают, что азербайджанская армия, как в плане вооружения, так и с точки зрения морально-психологической подготовки, в разы превосходит их армию".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при совместном председательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.